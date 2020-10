Google Stadia: tante novità in arrivo la prossima settimana (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo un inizio piuttosto deludente, Google Stadia sta ancora cercando di riaffiorare nel mercato del gaming e ha promesso tante novità nel corso della prossima settimana Ricordiamo ancora tutti quanti le promesse fatte da Google quando ha lanciato il suo servizio di streaming per i videogiochi, ormai quasi un anno fa. Doveva essere una rivoluzione, non lo è stata. Doveva iniziare a far pensare al mondo dei videogiochi in modo diverso, non lo ha fatto. Soprattutto, doveva avere una pletora di servizi e una libreria di giochi che, alla fine dei conti, non sono mai arrivati. Visto anche il recente annuncio di Amazon Luna e la concorrenza spietata di Microsoft col suo Project X Cloud, Google ha ampiamente capito che è ora di rialzare la cresta. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo un inizio piuttosto deludente,sta ancora cercando di riaffiorare nel mercato del gaming e ha promessonovità nel corso dellaRicordiamo ancora tutti quanti le promesse fatte daquando ha lanciato il suo servizio di streaming per i videogiochi, ormai quasi un anno fa. Doveva essere una rivoluzione, non lo è stata. Doveva iniziare a far pensare al mondo dei videogiochi in modo diverso, non lo ha fatto. Soprattutto, doveva avere una pletora di servizi e una libreria di giochi che, alla fine dei conti, non sono mai arrivati. Visto anche il recente annuncio di Amazon Luna e la concorrenza spietata di Microsoft col suo Project X Cloud,ha ampiamente capito che è ora di rialzare la cresta. ...

