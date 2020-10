Gianni Sperti ha fatto coming out? Stupore a Uomini e Donne per le sue parole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gianni Sperti ha fatto faville nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne. Sul web oramai non si parla d’altro. Tutte le luci sono puntate sul tronista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Pare proprio che l’uomo abbia regalato nella puntata di oggi una frase particolarmente facile da fraintendere, che ha scatenato il … Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)hafaville nella puntata andata in onda oggi di. Sul web oramai non si parla d’altro. Tutte le luci sono puntate sul tronista di. Pare proprio che l’uomo abbia regalato nella puntata di oggi una frase particolarmente facile da fraintendere, che ha scatenato il …

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? Ecco la sua risposta - zazoomblog : Gianni Sperti coming out a Uomini e Donne? Interviene l’opinionista - #Gianni #Sperti #coming #Uomini - lciae8 : Guardo Alberto e vedo Gianni Sperti #TemptationIsland - SimonettaSim : @argentano5 @_DAGOSPIA_ Sembra che la de Filippi possieda una masseria in Puglia dove avrebbe ospitato la Barale mo… - zazoomblog : Gianni Sperti ha fatto coming out? Arriva la sua risposta - #Gianni #Sperti #fatto #coming #Arriva -