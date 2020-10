Genoa | salgono a 7 i casi di negatività | ecco chi è guarito dal virus

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Respira ulteriormente ilper quanto riguarda idi positività al suo interno. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il Grifone ha annunciato la negatività di altri quattro giocatori: “La Società comunica che i riscontri degli ultimi esami hanno evidenziato la negatività a Covid-19 dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica. Si vanno ad aggiungere pertanto a Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni”.

