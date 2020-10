Gazzetta | Juve-Napoli | ' Tesi azzurra incontrastabile | ha deciso la Asl'

Gazzetta_it : #Pecoraro, #InterJuve e il mancato rosso a Pjanic: “Mi negarono gli audio tra Orsato e Var” - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - IRubentismo : @maurizaccone Tu dai giornalisti della gazzetta cerco il nesso tra le notizie , l’importante è tifare Juve , poi ch… - Group8g : 9 SCUDETTI NON SONO BASTATI A SFONDARVI IL CULO MA TRANQUILLI ARRIVERÀ PRESTO IL DECIMO .. #gazzetta @Gazzetta_it… - massimoboschi : @Gazzetta_it La juve invece ?? Che giornale penoso,siete allo stesso livello di tutto sport -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Juve

La Gazzetta dello Sport

10.40 - Per la Gazzetta il 3-0 a tavolino è "ipotesi remota" - Nelle prossime ore è attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. E secondo la Gazzetta dello Sport il 3-0 a ...Nel pomeriggio il Giudice Sportivo deciderà le sorti di Juventus-Napoli, posticipo della terza giornata di Serie A che non è andato in scena.