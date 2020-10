Galli: "I ricoverati di oggi non sono diversi da quelli di aprile. E c’era chi parlava di virus debole” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ve l’avevo detto”, così commenta la risalita dei contagi il primario del Sacco di Milano Massimo Galli. Ospite a Cartabianca su Raitre, come si legge su Open, l’infettivologo è tornato sulla polemica del “virus clinicamente morto”, aperta da Alberto Zangrillo lo scorso maggio. Il primario si era scontrato anche con Matteo Bassetti del San Matteo di Genova, secondo il quale buona parte dei positivi oggi è asintomatico e non malato grave come accadeva nei primi mesi della pandemia. “Dovessi togliermi qualche sassolino dalla scarpa – ha detto Galli – potrei anche dire che alcuni messaggi eccessivamente rassicuranti in merito a un virus indebolito o una malattia inesistente hanno aiutato coloro che, a livello ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ve l’avevo detto”, così commenta la risalita dei contagi il primario del Sacco di Milano Massimo. Ospite a Cartabianca su Raitre, come si legge su Open, l’infettivologo è tornato sulla polemica del “clinicamente morto”, aperta da Alberto Zangrillo lo scorso maggio. Il primario si era scontrato anche con Matteo Bassetti del San Matteo di Genova, secondo il quale buona parte dei positiviè asintomatico e non malato grave come accadeva nei primi mesi della pandemia. “Dovessi togliermi qualche sassolino dalla scarpa – ha detto– potrei anche dire che alcuni messaggi eccessivamente rassicuranti in merito a unindebolito o una malattia inesistente hanno aiutato coloro che, a livello ...

