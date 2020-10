Fratelli d’Italia ha il suo “Generale”: Cirielli promosso dall’Arma dei Carabinieri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Edmondo Cirielli guadagna i gradi di generale dei Carabinieri. Il deputato di Fratelli d’Italia, già presidente della Provincia di Salerno, scrive: “Il Generale di Corpo di Armata, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi mi ha notificato formalmente la promozione onorifica al grado di Generale di Brigata. Essendo ormai Ufficiale della Riserva, questa promozione avrebbe solo un valore simbolico. Tuttavia, l’emozione del militare, del Carabiniere e dell’Ufficiale è stata sempre intensa. Un mondo, una vita, che non potrò mai dimenticare. Nei secoli fedele!”. L'articolo Fratelli d’Italia ha il suo “Generale”: Cirielli promosso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Edmondoguadagna i gradi di generale dei. Il deputato did’Italia, già presidente della Provincia di Salerno, scrive: “Il Generale di Corpo di Armata, Capo di Stato Maggiore dell’Arma deiTeo Luzi mi ha notificato formalmente la promozione onorifica al grado di Generale di Brigata. Essendo ormai Ufficiale della Riserva, questa promozione avrebbe solo un valore simbolico. Tuttavia, l’emozione del militare, del Carabiniere e dell’Ufficiale è stata sempre intensa. Un mondo, una vita, che non potrò mai dimenticare. Nei secoli fedele!”. L'articolod’Italia ha il suo “Generale”:...

fattoquotidiano : Il Parlamento europeo alza l’asticella sul clima: “Ridurre gas serra del 60% entro il 2030”. Lega e Fratelli d’Ital… - you_trend : @AgenziaQuorum @Agenzia_Italia @SkyTG24 ?? Dettaglio liste: Lega 25,2% Fratelli d'Italia 16,4% Partito Democratico… - fattoquotidiano : C’è chi, come Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia, si sgola per denunciare il misfatto anti-democratico [di… - krudesky : RT @laura_maffi: Giunta Toti, centrodestra nel caos. Fratelli d’Italia vuole due assessori, Lega furiosa: “No a ricatti” - greenjungle777 : @mgmaglie @msgelmini Ma il Mes non era per la riforma del piano sanitario telemedicina, digitalizzazione raccolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia Terna, Donnarumma: "Investimenti fino a 15 mld per accompagnare transizione energetica" Affaritaliani.it