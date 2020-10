F1 Passion | Rosberg | “Gasly merita un’altra occasione in RedBull”

Leggi su giornal

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La brillantezza e la coerenza di Pierre Gasly in questa stagione con la Scuderia AlphaTauri giustifica il rimettere il francese nel top team della Red Bull, stima il campione del mondo 2016 Nico. Dopo la nuova sottoperformance di Alexander Albon per la Red Bull Racing al Nürburgring, la sfocatura regna più che mai sul compagno di squadra di Max Verstappen nel 2021. Mentre era deluso quando è subentrato a Gasly alla RBR un anno fa, Albon ha sofferto in questa stagione non supportando il confronto con il suo brillante leader. Questa osservazione del fallimento non è (ancora?) Condivisa dalle teste pensanti del Toro Rosso, Christian Horner e Helmut Marko, che volano in aiuto del loro pilota contro ogni previsione. Ma il momento della decisione per il 2021 arriverà presto e alcuni osservatori ritengono che Gasly abbia ...