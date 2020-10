Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19: Temptation Island si ferma? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime ore Alessia Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. La conduttrice, infatti, è risultata positiva al Coronavirus ed è stata messa in isolamento come da protocollo. A darne la notizia è stato Nicola Savino de Le Iene che ha augurato un grosso in bocca al lupo alla collega. Tuttavia, i telespettatori si domandano se Temptation Island subirà qualche variazione in merito alla positività della Marcuzzi. Stando ai rumors la risposta è affermativa. Alessia Marcuzzi è positiva: Temptation Island si ferma? E’ arrivata in queste ore la notizia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime oreè finita al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. La conduttrice, infatti, è risultataal Coronavirus ed è stata messa in isolamento come da protocollo. A darne la notizia è stato Nicola Savino de Le Iene che ha augurato un grosso in bocca al lupo alla collega. Tuttavia, i telespettatori si domandano sesubirà qualche variazione in merito alla positività della. Stando ai rumors la risposta è aftiva.si? E’ arrivata in queste ore la notizia ...

