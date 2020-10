Un giapponese attende sette mesi la fine del lockdown per visitare Machu Picchu (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sogno così grande, che neanche la pandemia è riuscita ad ostacolare. Jesse Katayama, 26enne giapponese, voleva visitare il Machu Picchu, ma, atterrato in Perù, si è trovato a dover fare i conti con ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) Un sogno così grande, che neanche la pandemia è riuscita ad ostacolare. Jesse Katayama, 26enne, volevail, ma, atterrato in Perù, si è trovato a dover fare i conti con ...

