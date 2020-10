Regina Elisabetta | spunta la regola assurda | tutte le donne devono farlo

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) I membri della famiglia reale e laattenersi ad un rigido protocollo, fatto di regole e di obblighi da rispettare. Alcune di queste regole, però, sembrano essere molto particolari e, secondo alcuni, per alcuni versi assurde. Adesso emerge quella cheledella Famiglia Realeseguire: ecco di cosa si tratta. Le regole assurde della famiglia reale La famiglia reale è fatta di regole particolari e talvolta assurde, che perfino ladeve seguire. Unamolto strana del protocollo riguarda addirittura il modo in cui bisogna scendere le scale. Come si sa, i membri della royal family seguono un ordine ben preciso quando fanno ...