Questo robot che nuota come un calamaro potrebbe esserci molto utile (Di martedì 13 ottobre 2020) Un robot senza giunture, capace di muoversi sott’acqua con la libertà di un mollusco e, in particolare, con lo stesso meccanismo con cui i calamari pompano il liquido, cioè alterando la forma del proprio corpo. Lo hanno ideato – potete ammirarlo nel video che vi presentiamo – gli ingegneri dell’Università di San Diego, in California, alla ricerca del dispositivo perfetto per l’esplorazione oceanica: una creatura che fosse agile, maneggevole, da poter controllare mentre, dotata di telecamera, analizza fondali, coralli e altre strutture delicate senza intaccarle. Realizzato in materiali morbidi ed elastici (in ambito scientifico, il termine corretto è soft), il calamaro robot è realizzato grazie alla stampa 3D e al taglio laser. Tutti gli altri connotati sono descritti ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Unsenza giunture, capace di muoversi sott’acqua con la libertà di un mollusco e, in particolare, con lo stesso meccanismo con cui i calamari pompano il liquido, cioè alterando la forma del proprio corpo. Lo hanno ideato – potete ammirarlo nel video che vi presentiamo – gli ingegneri dell’Università di San Diego, in California, alla ricerca del dispositivo perfetto per l’esplorazione oceanica: una creatura che fosse agile, maneggevole, da poter controllare mentre, dotata di telecamera, analizza fondali, coralli e altre strutture delicate senza intaccarle. Realizzato in materiali morbidi ed elastici (in ambito scientifico, il termine corretto è soft), ilè realizzato grazie alla stampa 3D e al taglio laser. Tutti gli altri connotati sono descritti ...

MauroMauretti : @3gennaio2013 @frances79154863 Ma sicuri che non è un robot questo? - Fabiomanis_ : raga ma secondo me Franceska è un robot che è stato programmato per dare trash a questo programma. La amo basta?? #GFVIP - camixwalls : IO ORA VOGLIO CAPIRE COME I PROFESSORI PRETENDANO CHE VADA BENE A SCUOLA SE DA OGGI PER DOMANI MI LASCIANO UNA VERS… - MiuiBlog : ?? [VIDEO] Troppo pigro o poco tempo per pulire casa? Questo #360S7 fa tutto il lavoro sporco al posto tuo. Aspira,… - LorenzoTonion : RT @Marcell77640487: Ora. Se questa cosa è vera, e gli avvocati non incrociano le braccia, non scendono in piazza, non prendono posizione f… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo robot Questo robot che nuota come un calamaro potrebbe esserci molto utile Wired.it Questo robot che nuota come un calamaro potrebbe esserci molto utile

A idearla è stato un team dell'Università di San Diego Un robot senza giunture, capace di muoversi sott’acqua con la libertà di un mollusco e, in particolare, con lo stesso meccanismo con cui i ...

Via Anzani e via Traù, sono arrivati i bagni robot. Galli: 'Funzionanti tra una settimana'

Il Comune di Como aveva deliberato per l'acquisto lo scorso dicembre.. La scelta è caduta su via Anzani e via Traù, dove i bagni pubblici erano in pessime condizioni, inutilizzabili a causa dei contin ...

A idearla è stato un team dell'Università di San Diego Un robot senza giunture, capace di muoversi sott’acqua con la libertà di un mollusco e, in particolare, con lo stesso meccanismo con cui i ...Il Comune di Como aveva deliberato per l'acquisto lo scorso dicembre.. La scelta è caduta su via Anzani e via Traù, dove i bagni pubblici erano in pessime condizioni, inutilizzabili a causa dei contin ...