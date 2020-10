Paolo Conticini: "Dai social mi arrivano proposte (e video) indecenti dai fan uomini" - (Di martedì 13 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore, protagonista a Ballando con le stelle, è intervenuto in radio e alla domanda pungente sulle avance ricevute negli anni non è riuscito a nascondere che ogni giorno, sui social, viene bersagliato di proposte oscene Amato e apprezzato al cinema e in televisione e ora acclamato sulla pista di Ballando con le stelle. È un periodo d'oro per Paolo Conticini, attore toscano, che da interprete di cinepanettoni e fiction sta conquistando il pubblico dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Ma Conticini non è entrato nelle grazie solo dei telespettatori, ma anche dei follower social che lo tempestano di proposte oscene, foto e video indecenti. A confessarlo è stato lui ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore, protagonista a Ballando con le stelle, è intervenuto in radio e alla domanda pungente sulle avance ricevute negli anni non è riuscito a nascondere che ogni giorno, sui, viene bersagliato dioscene Amato e apprezzato al cinema e in televisione e ora acclamato sulla pista di Ballando con le stelle. È un periodo d'oro per, attore toscano, che da interprete di cinepanettoni e fiction sta conquistando il pubblico dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Manon è entrato nelle grazie solo dei telespettatori, ma anche dei followerche lo tempestano dioscene, foto e. A confessarlo è stato lui ...

