Nuovo Dpcm: ecco tutti i divieti in vigore da oggi (Di martedì 13 ottobre 2020) A tarda notte dopo un lungo tira e molla con le Regioni il Dpcm che mette la museruola alla movida, vieta feste cerimonie se non per pochi intimi e fa appendere gli scarpini al chiodo ai dilettanti della pelota è stato firmato dal premier Conte. Anche se nella notte era arrivato l'ennesimo stop. A chiedere un time out era stato il governatore emiliano, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Preoccupato per le ricadute che il provvedimento potrà avere per settori già allo stremo, come quello della ristorazione. Ma perplessità le aveva espresse anche il governatore campano Vincenzo De Luca, che preoccupato dell'escalation di contagi nella sua Regione ha insistito per il passaggio da subito alla didattica a distanza per tutte le scuole superiori.

