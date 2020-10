Notizie Uomini e donne | record di ascolti con Gemma Galgani e Tina Cipollari

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 ottobre 2020) E’ ormai indiscutibile il successo diin fatto di, infatti il dating show di Maria De Filippi conquista ogni giorno ( in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5) sempre più telespettatori. La nuova formula ha ottenuto larghi consensi da parte del pubblico che a quanto pare apprezza il mix tra Trono Classico e Trono over, facendolo diventare una formula vincente. I protagonisti principali come, ValenAutiero, Roberta di Padua, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli per il trono over e Davide Blanda, Gianluca De Matteis e la tronista Sophie Codegoni per il classico, ma solo per citarne alcuni, hanno dato la possibilità a chi li segue di apprezzare i due schieramenti. Durante il ...