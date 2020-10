No Time to Die, Cary Fukunaga: "L'incipit conterrà un frammento del mio horror It" (Di martedì 13 ottobre 2020) L'incipit di No Time to Die infrangerà la tradizione e ammiccherà all'horror It, l'adattamento mai realizzato da Cary Fukunaga. Il regista di No Time to Die, Cary Fukunaga, ha anticipato che l'incipit del suo film esulerà dalla tradizione di James Bond e conterrà, invece, un frammento della sua versione di It, adattamento del romanzo horror di Stephen King che non ha mai realizzato. Per tradizione, i film di James Bond si aprono con spettacolari inseguimenti o sparatorie, ma Cary Fukunaga ha rivelato al Wall Street Journal di non aver voluto rispettare la tradizione. Il suo No Time to Die guarderà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020) L'di Noto Die infrangerà la tradizione e ammiccherà all'It, l'adattamento mai realizzato da. Il regista di Noto Die,, ha anticipato che l'del suo film esulerà dalla tradizione di James Bond e;, invece, undella sua versione di It, adattamento del romanzodi Stephen King che non ha mai realizzato. Per tradizione, i film di James Bond si aprono con spettacolari inseguimenti o sparatorie, maha rivelato al Wall Street Journal di non aver voluto rispettare la tradizione. Il suo Noto Die guarderà ...

