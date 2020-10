Naufragio di migranti in Tunisia: 13 corpi ripescati, 9 i dispersi (Di martedì 13 ottobre 2020) Con il ritrovamento di altri due corpi sale a 13 morti e 9 dispersi il bilancio del Naufragio di una barca carica di migranti in gran parte di paesi africani, avvenuto domenica scorsa al largo di Sfax ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 ottobre 2020) Con il ritrovamento di altri duesale a 13 morti e 9il bilancio deldi una barca carica diin gran parte di paesi africani, avvenuto domenica scorsa al largo di Sfax ...

Con il ritrovamento di altri due corpi sale a 13 morti e 9 dispersi il bilancio del naufragio di una barca carica di migranti in gran parte di paesi africani, avvenuto domenica scorsa al largo di ...

Migrazioni. Strage di donne e minori al largo della Tunisia. Altra barca alla deriva

Sull’imbarcazione affondata gli occupanti sarebbero stati 25 migranti; lunedì sera si contavano almeno 11 morti. Sono stati infatti recuperati i corpi di 8 donne e tre bambini, morti annegati, mentre ...

