La politica di Mercato intrapresa della Juventus si dirige verso lo svecchiamento della rosa, ma i rinforzi che arriveranno a gennaio e nel prossimo giugno non riguarderanno solamente giovani di grande prospettiva, ma anche giocatori che portino qualità ed esperienza nello spogliatoio. Da sempre i bianconeri sono molto attenti alle occasioni che il Mercato sa … L'articolo Mercato – Paganini: "Contatti tra la Juventus e Alaba"

Calciomercato Juventus – Dopo le voci delle ultime ore, adesso stanno arrivando anche altre importanti conferme: ecco l’annuncio che fomenta i tifosi ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato, lo ...

Paganini su "Twitter": "Mi confermano contatti tra Alaba e la Juve"

L'esperto di mercato della "Rai" Paolo Paganini, parla dell'iteresse della Juventus nei confronti di David Alaba, difensore-centrocampista classe 1992 della nazionale austriaca, ...

