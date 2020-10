Matano – Lorella Cuccarini: un tapiro e tante polemiche (Di martedì 13 ottobre 2020) Valerio Staffelli di Striscia la Notizia consegna il tapiro d’Oro al giornalista di La Vita in Diretta per le dichiarazioni della Cuccarini in una lettera prima e a Verissimo poi Non vuole replicare Alberto Matano alle dichiarazioni della Cuccarini dice di essere trasparente e quando gli si dice di essere maschilista lui dice: “Vorrei rispondesse mia madre”. Cuccarini a Verissimo: “Faceva l’amico e dietro le spalle mi pugnalava” Intervistata daArticolo completo: Matano – Lorella Cuccarini: un tapiro e tante polemiche dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Valerio Staffelli di Striscia la Notizia consegna ild’Oro al giornalista di La Vita in Diretta per le dichiarazioni dellain una lettera prima e a Verissimo poi Non vuole replicare Albertoalle dichiarazioni delladice di essere trasparente e quando gli si dice di essere maschilista lui dice: “Vorrei rispondesse mia madre”.a Verissimo: “Faceva l’amico e dietro le spalle mi pugnalava” Intervistata daArticolo completo:: undal blog SoloDonna

