Maria Grazia Cucinotta | un estratto da «Vite senza paura» | «Quell’uomo che mi afferrò il collo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) Maria Grazia Cucinotta è sempre stata in prima linea nella lotta alla violenza di genere, tanto da aver fondato nel 2019 la onlus Vite senza paura. E ora l’attrice e regista, 52 anni, torna alle radici di quel dolore, rivelando di essere stata anche lei vittima. Aveva 20 anni, faceva la modella e si era appena trasferita a Parigi. Un giorno, nell’androne del palazzo in cui abitava, ha subito l’aggressione di un uomo. Si è salvata per miracolo, riuscendo a rifugiarsi all’interno del suo appartamento. Quando ha denunciato l’agressione alla polizia, Maria Grazia si è sentita dire che doveva aspettarselo: «La sua bellezza mediterranea lo aveva sicuramente provocato». Quella violenza e quelle parole l’attrice non poteva e non le ha mai dimenticate. Le ha volute mettere nero su bianco in Vite senza paura. Storie di donne che si ribellano alla violenza, in libreria dal 13 ottobre per Mondadori, aggiungendo alla sua le storie di tante altre donne. Contro i pregiudizi, perché non si chieda più a una vittima «com’era vestita», e nemmeno che la violenza possa essere una conseguenza del «troppo amore».