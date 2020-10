Malattie di massa all’Anm: indaga la procura di Napoli (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulle Malattie di massa tra i dipendenti dell’azienda napoletana Mobilità che nei giorni scorsi hanno causato forti disagi per la chiusura di metro e funicolari. Ad indagare sono i carabinieri, delegati dal procuratore aggiunto Simona Di Monte che dirige la sezione Lavoro e colpe professionali, che avrebbero ascoltato il funzionario del Comune di Napoli che dirige il settore servizio mobilità. Ascoltati, come persone informate sui fatti, anche quattro funzionari dell’Anm. Tutto nasce anche dalle denunce del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che nei giorni scorsi ha additato come criminale l’atteggiamento di alcuni lavoratori che si sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLadiha aperto un’inchiesta sulleditra i dipendenti dell’azienda napoletana Mobilità che nei giorni scorsi hanno causato forti disagi per la chiusura di metro e funicolari. Adre sono i carabinieri, delegati daltore aggiunto Simona Di Monte che dirige la sezione Lavoro e colpe professionali, che avrebbero ascoltato il funzionario del Comune diche dirige il settore servizio mobilità. Ascoltati, come persone informate sui fatti, anche quattro funzionari dell’Anm. Tutto nasce anche dalle denunce del sindaco di, Luigi de Magistris che nei giorni scorsi ha additato come criminale l’atteggiamento di alcuni lavoratori che si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie massa Mamma di 37 anni stroncata da una malattia Il Tirreno Metro e funicolari ferme a Napoli, i carabinieri indagano sui dipendenti ammalati in massa

Boom di ammalati e assenze a sorpresa tra i dipendenti del metrò Linea 1 e delle funicolari, scatta l’inchiesta della Procura ...

