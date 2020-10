Kim Jong-Un si sfoga davanti alla nazione: “Non sono stato all’altezza” (Di martedì 13 ottobre 2020) In occasione della festa dei Lavoratori e della celebrazione dei 75 anni della nazione, il leader nord coreano si commuove durante il discorso ufficiale. Un Kim Jong Un provato Pyongyang, 10 ottobre 2020, ha celebrato i 75 anni del Partito dei Lavoratori, ricorrenza significativa per la Corea del Nord dove solitamente si da sfoggio all'”artiglieria pesante”: esercito schierato, rappresentanti e funzionari nei loro abiti scuri e la folla immobile ma trepidante, tutti in attesa del discorso del leader, Kim Jong Un, alla nazione. Il 2020 è una data da ricordare, non solo per l’importante anniversario ma anche per l’anno della pandemia di Covid 19. Un avvenimento che ha scalfito l’intero globo e che neanche il rappresentante dello stato eremita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) In occasione della festa dei Lavoratori e della celebrazione dei 75 anni della, il leader nord coreano si commuove durante il discorso ufficiale. Un KimUn provato Pyongyang, 10 ottobre 2020, ha celebrato i 75 anni del Partito dei Lavoratori, ricorrenza significativa per la Corea del Nord dove solitamente si da sfoggio all'”artiglieria pesante”: esercito schierato, rappresentanti e funzionari nei loro abiti scuri e la folla immobile ma trepidante, tutti in attesa del discorso del leader, KimUn,. Il 2020 è una data da ricordare, non solo per l’importante anniversario ma anche per l’anno della pandemia di Covid 19. Un avvenimento che ha scalfito l’intero globo e che neanche il rappresentante delloeremita ...

Agenzia_Ansa : #Kim Jong-un in lacrime: 'Mi vergogno di non essere all'altezza'. Il leader della #Corea del Nord lo ha ammesso pub… - elios_skia : ... “Kim Jong-un si commuove durante il discorso pubblico: “Ho fatto degli errori”. Il video” - ZzuCicciu : RT @ibico75: Kim Jong Un chiede scusa al popolo per gli errori commessi: 'Vi giuro che la prossima volta che sparo un missile colpisco qual… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il leader nordcoreano si mette a piangere all'improvviso. Poi però sfila il nuovo missile - cicciodevilla : RT @ibico75: Kim Jong Un chiede scusa al popolo per gli errori commessi: 'Vi giuro che la prossima volta che sparo un missile colpisco qual… -