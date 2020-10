Juventus | l’attaccante è positivo al Covid-19

Leggi su howtodofor

(Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è risultatoal coronavirus, lo ha annunciato il giornale portoghese Record. Il cinque volte Pallone d'Oro dellaè asintomatico e per lui è già scattato l'isolamento come previsto da protocollo. CR7, che si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, salterà la partita in calendario contro la Svezia (mercoledì sera). Ad annunciare il contagio del campione lusitano è stata la stessa Federazione ma che ci fossero news poco piacevoli per i tifosi (compresi quelli bianconeri) lo si era intuito da alcuni segnali: l'allenamento che era stato programmato per questa mattina (ore 11) era stato rinviato nel pomeriggio (ore 17). La stessa conferenza del commissario, Fernando Santos, era stata procrastinata alle 19. Cristiano Ronaldo – si ...