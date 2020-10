In pensione con quota 100 anche dopo il 2021, ecco per chi (Di martedì 13 ottobre 2020) La quota 100 è in scadenza il 31 dicembre 2021. Molti pensano che questa data sia anche il termine ultimo per la presentazione della domanda di pensione ma non è proprio così. Nel decreto 4/2019, ovvero il decreto che introdotto la quota 100, è scritto chiaramente che “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 13 ottobre 2020) La100 è in scadenza il 31 dicembre. Molti pensano che questa data siail termine ultimo per la presentazione della domanda dima non è proprio così. Nel decreto 4/2019, ovvero il decreto che introdotto la100, è scritto chiaramente che “possono conseguire il diritto allaanticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembrepuò essere esercitatosuccessivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente ...

GiulioSantini98 : @GiuseppePortos @CalosiGuido Con un appunto: i professori ordinari non decadono da Csm e Consulta quando vanno in pensione. - GigiNirvana1 : La Rai continua imperterrita a trasmettere da decenni gli stessi programmi spazzatura con gli stessi personaggi...I… - corriereag : Agrigento, il vigile del fuoco Bruccoleri va in pensione: il saluto dei colleghi - Corriere Agrigentino Condividi… -