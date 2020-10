Il Dpcm firmato nella notte dopo una trattativa con Mattarella (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Una lunga trattativa, prima con le Regioni e poi con i capidelegazione, il faro puntato del Quirinale su alcuni passaggi, poi nella notte è arrivata la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm per contrastare la seconda ondata di coronavirus. Il principale nodo su cui si è concentrata l'attenzione di molti è stato il passaggio sulle feste private. Molti i dubbi sia nel governo che tra le forze di maggioranza all'ipotesi di controlli direttamente nelle case degli italiani. E il governo si è dovuto confrontare anche con le "forti perplessità" del presidente della Repubblica sulle modalità per limitare le feste private. Due i tipi di obiezione avanzati dal Colle: le perplessità erano innanzitutto di natura costituzionale, l'ipotesi di controlli ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - Una lunga trattativa, prima con le Regioni e poi con i capidelegazione, il faro puntato del Quirinale su alcuni passaggi, poiè arrivata la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul nuovoper contrastare la seconda ondata di coronavirus. Il principale nodo su cui si è concentrata l'attenzione di molti è stato il passaggio sulle feste private. Molti i dubbi sia nel governo che tra le forze di maggioranza all'ipotesi di controlli direttamente nelle case degli italiani. E il governo si è dovuto confrontare anche con le "forti perplessità" del presidente della Repubblica sulle modalità per limitare le feste private. Due i tipi di obiezione avanzati dal Colle: le perplessità erano innanzitutto di natura costituzionale, l'ipotesi di controlli ...

