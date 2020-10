Iconize ha finto una seconda aggressione omofoba? La testimonianza choc! (Di martedì 13 ottobre 2020) Una nuova accusa arriva all’indirizzo di Iconize, l’influencer milanese reo di aver inscenato un’aggressione omofoba. Marco Ferrero (questo il vero nome dell’influencer) si sarebbe infatti procurato del male da solo con un pacco di surgelati. Successivamente sarebbe andato in giro sul web e per salotti televisivi raccontando di un’aggressione a causa della sua omosessualità. Ebbene, non sarebbe la prima volta che Iconize avrebbe finto un’aggressione omofoba. Secondo quanto riportato da biccy.it, un attore milanese, tale Marco Casabona, avrebbe affermato che questa non è l’unica farsa. La seconda recita di un’aggressione omofoba ... Leggi su trendit (Di martedì 13 ottobre 2020) Una nuova accusa arriva all’indirizzo di, l’influencer milanese reo di aver inscenato un’. Marco Ferrero (questo il vero nome dell’influencer) si sarebbe infatti procurato del male da solo con un pacco di surgelati. Successivamente sarebbe andato in giro sul web e per salotti televisivi raccontando di un’a causa della sua omosessualità. Ebbene, non sarebbe la prima volta cheavrebbeun’. Secondo quanto riportato da biccy.it, un attore milanese, tale Marco Casabona, avrebbe affermato che questa non è l’unica farsa. Larecita di un’...

lullyp1 : @robertatalia_ Penso che i motivi per cui sono stati attaccati sono ben diversi :) Iconize ha finto un attacco omo… - Giusepp26551025 : RT @matyzzle: Scusate ora la merda è Soleil e non Iconize che ha finto un’aggressione omofoba? È la tv a fare schifo e non lui? Non bastava… - danmoonlightbae : @Miannoio8 Per il finto attacco omofobo che ha messo in scena iconize qualche mese fa a adesso si è scoperto tutto - ElettroFerry : Iconize perde 11 mila followers per aver finto un’aggressione Chames charles perde 3 milioni di followers perché T… - fritatalover : RT @Beautif77413855: Comunque mi fa ridere il fatto che iconize che avrebbe finto questa aggressione per due ospitate in tv e per due follo… -