Gli anticorpi prodotti in Calabria inibiscono la replicazione del Covid

AGI - "Gli anticorpi 'anti Covid' progettati e sintetizzati dai ricercatori dell'Unical e dello spin-off Macrofarm sono capaci di inibire significativamente la replicazione di SARS-CoV-2". Lo comunica l'Università della Calabria riferendo dei risultati "molto promettenti dei primi test condotti sul virus isolato da pazienti, dal gruppo dei professori Serena Delbue e Pasquale Ferrante, presso il laboratorio di Virologia Molecolare del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell'Università degli Studi di Milano Statale". I ricercatori calabresi, si sottolinea, "hanno svolto anche test in silico – simulazioni al computer – in collaborazione con la dottoressa Roberta Galeazzi, presso il Laboratorio di Modellistica Molecolare del Dipartimento di Scienze ...

