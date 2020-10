DayDreamer, anticipazioni: Leyla spezzerà il cuore di Osman (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle prossime puntate di DayDreamer-Le Ali del sogno, vedremo come Leyla, dopo essersi fidanzata con Osman, spezzerà il cuore del giovane macellaio. La sorella di Sanem (che andrà a Verissimo) infatti, romperà il fidanzamento ad un passo dalle nozze e lo farà dopo aver scoperto che Emre era stato costretto a lasciarla a causa di Aylin. Leyla, in seguito, informerà proprio Emre della sua decisione e il fratello di Can accoglierà con gioia la notizia, pronto di nuovo a corteggiarla e a riconquistarla. Osman invece, avrà il cuore spezzato e faticherà a superare l’abbandono di Leyla. DayDreamer, spoiler: Leyla non è realmente innamorata di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle prossime puntate di-Le Ali del sogno, vedremo come, dopo essersi fidanzata con, spezzerà ildel giovane macellaio. La sorella di Sanem (che andrà a Verissimo) infatti, romperà il fidanzamento ad un passo dalle nozze e lo farà dopo aver scoperto che Emre era stato costretto a lasciarla a causa di Aylin., in seguito, informerà proprio Emre della sua decisione e il fratello di Can accoglierà con gioia la notizia, pronto di nuovo a corteggiarla e a riconquistarla.invece, avrà ilspezzato e faticherà a superare l’abbandono di, spoiler:non è realmente innamorata di ...

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 10 ottobre - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 17 ottobre: nuovi problemi per Can - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem e Can si Sposano, ma qualcuno è pronto a sabotarli… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer di sabato 17 ottobre: in atto diabolico piano - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sabato 17 ottobre: Sanem fa una scelta difficile -