Dayane Mello (credendo di non essere ripresa) dà precise indicazioni ad Enock Barwuah su chi salvare: la strategia esiste (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip ci sarebbe un gruppo formato da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Dayane Mello e Francesco Oppini che – secondo quanto trapelato in puntata – si supporterebbe a vicenda dando precise indicazioni su chi nominare e chi no. Quando Tommaso Zorzi lo ha fatto presente i sei ragazzi (con Oppini che come sottolineato da Alfonso Signorini sta un po’ di qua ed un po’ di là) ha negato, parlando semplicemente di affinità e rispetto reciproco. Durante la catena di salvataggio inscenata durante la puntata, però, Dayane Mello ha dato precise indicazioni ad Enock Barwuah su chi ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip ci sarebbe un gruppo formato da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli,, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi,e Francesco Oppini che – secondo quanto trapelato in puntata – si supporterebbe a vicenda dandosu chi nominare e chi no. Quando Tommaso Zorzi lo ha fatto presente i sei ragazzi (con Oppini che come sottolineato da Alfonso Signorini sta un po’ di qua ed un po’ di là) ha negato, parlando semplicemente di affinità e rispetto reciproco. Durante la catena di salvataggio inscenata durante la puntata, però,ha datoadsu chi ...

Il bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello ha creato chiacchiericcio nella casa ma ora la madre dell'attrice lancia l'allarme per sua figlia.

scazzo dayane mello e franceska pepe 3

