Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus | è in isolamento

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 ottobre 2020)al Covid-19, l'annuncio arriva dalla Federazione portoghese, il giocatore è ine risulta asintomatico.al: la Federazione portoghese ha annunciato che il calciatore della Juventus, che risulta asintomatico, è stato messo indopo gli ultimi test fatti in nazionale. Dal ritiro della nazionale portoghese arriva una notizia choc per i tifosi della Juventus:al Covid-19. Il giocatore si trova attualmente ine risulta asintomatico. Il Pallone D'Oro era volato nella sua nazione per affrontare la sfida contro la ...