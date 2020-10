Covid, in Germania tornano a salire i contagi: 4.122 nuovi casi (Di martedì 13 ottobre 2020) Berlino, 13 ott. (Adnkronos) – Sono 4.122 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania, dove altre 13 persone sono morte a causa della pandemia. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 329.453 contagi con 9.634 morti e circa 279.300 pazienti guariti. Ieri la Germania aveva segnalato 2.467 contagi e sei decessi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Berlino, 13 ott. (Adnkronos) – Sono 4.122 idi coronavirus registrati in, dove altre 13 persone sono morte a causa della pandemia. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 329.453con 9.634 morti e circa 279.300 pazienti guariti. Ieri laaveva segnalato 2.467e sei decessi. L'articolo CalcioWeb.

TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - Adnkronos : #Covid, #Germania schiera esercito. Merkel: 'Misure più rigide' - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: #Covid, in #Germania tornano a salire i contagi: 4.122 nuovi casi - Adnkronos : #Covid, in #Germania tornano a salire i contagi: 4.122 nuovi casi -