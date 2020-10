Coronavirus, terapie intensive in aumento: quali Regioni sono pronte per la seconda ondata (Di martedì 13 ottobre 2020) Veneto, Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta superano l'obiettivo posto dal governo di 14 posti per 100mila abitanti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Veneto, Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta superano l'obiettivo posto dal governo di 14 posti per 100mila abitanti

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - sole24ore : In Italia 5.901 positivi su 112.544 tamponi e 41 decessi. Terapie intensive +62. La mappa: - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino di oggi: 5.901 nuovi contagi, 112.544 tamponi. Aumentano i decessi e le terapie intensi… - fisco24_info : Coronavirus, terapie intensive in aumento: quali Regioni sono pronte per la seconda ondata: Veneto, Friuli Venezia… - enricamaurizia : RT @tg2rai: #Coronavirus 5.900 nuovi casi in un giorno con un maggior numero di #tamponi effettuati. 41 i morti. Oltre 5.000 le persone ri… -