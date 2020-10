Calciomercato Juventus | spunta l’affare dalla Serie A

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Altro giro, altra corsa. La chiusura ufficiale della sessione estiva dinon avrebbe placato la fame di talenti della. I bianconeri infatti vorrebbero fin da subito proseguire il paino di ringiovanimento della rosa, portandosi avanti con il lavoro per la prossima stagione, senza tuttavia trascurare il mercato di riparazione. Al di là degli altisonanti profili a parametro zero infatti, per quanto riguarda la sessione invernale, Paratici avrebbe già appuntato sul suo taccuino alcuni interessanti nomi. Uno di questi sarebbe quello di Milik, il quale potrebbe lasciare Napoli a parametro zero tra qualche mese. Per questo motivo la Vecchia Signora potrebbe tentare un affondo già per Gennaio, in modo da garantire a Pirlo più alternative in attacco. Ma da poche ore ci sarebbe un nuovo obiettivo nel mirino del ...