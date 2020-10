Audi Q8 - Arriva la variante ibrida plug-in (Di martedì 13 ottobre 2020) L'Audi introduce in Italia la Q8 TFSI e quattro, che sarà disponibile entro la fine dell'anno con prezzi ancora da definire. Si tratta della variante plug-in hybrid della suv-coupé tedesca, che affianca le analoghe versioni della cugina Q7 già in commercio. I dettagli degli allestimenti saranno resi noti con l'uscita dei listini completi. 381 o 462 CV e fino a 49 km in elettrico. Nel caso della Q8 sono previste due varianti dello stesso powertrain che abbina il V6 3.0 TFSI da 340 CV, con cambio automatico otto marce e trazione integrale, e il motore elettrico. I clienti potranno infatti scegliere tra le varianti da 381 CV e 600 Nm (55 TFSI) e 462 CV (60 TFSI), entrambi dotati di batterie al litio da 17,8 kWh. La prima tocca i 100 km/h da fermo in 5,8 secondi e dichiara consumi calcolati nel ciclo Wltp compresi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 ottobre 2020) L'introduce in Italia la Q8 TFSI e quattro, che sarà disponibile entro la fine dell'anno con prezzi ancora da definire. Si tratta della-in hybrid della suv-coupé tedesca, che affianca le analoghe versioni della cugina Q7 già in commercio. I dettagli degli allestimenti saranno resi noti con l'uscita dei listini completi. 381 o 462 CV e fino a 49 km in elettrico. Nel caso della Q8 sono previste due varianti dello stesso powertrain che abbina il V6 3.0 TFSI da 340 CV, con cambio automatico otto marce e trazione integrale, e il motore elettrico. I clienti potranno infatti scegliere tra le varianti da 381 CV e 600 Nm (55 TFSI) e 462 CV (60 TFSI), entrambi dotati di batterie al litio da 17,8 kWh. La prima tocca i 100 km/h da fermo in 5,8 secondi e dichiara consumi calcolati nel ciclo Wltp compresi ...

