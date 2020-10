Whoopi Goldberg contro il ministro Speranza: “Non capisco cosa dice, sembra non ascoltare le domande” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nota attrice Whoopi Goldberg, protagonista di Sister Act, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa subito dopo rispetto al ministro della salute Roberto Speranza, che pochi minuti prima aveva suscitato già tante discussioni per alcune sue dichiarazioni. L’attrice si scatena nei confronti di Speranza prendendolo di mira ed esordisce con un netto: “Prima c’era un signore suo ospite di cui non ho capito niente di cosa diceva. sembrava che stessi facendo la domanda e lui invece non ti ascoltava”. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nota attrice, protagonista di Sister Act, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa subito dopo rispetto aldella salute Roberto, che pochi minuti prima aveva suscitato già tante discussioni per alcune sue dichiarazioni. L’attrice si scatena nei confronti diprendendolo di mira ed esordisce con un netto: “Prima c’era un signore suo ospite di cui non ho capito niente diva.va che stessi facendo la domanda e lui invece non ti ascoltava”.

MarioManca : «Confermo che stiamo scrivendo la sceneggiatura. Ci vuole qualcosa di leggero e di divertente in questo momento. Ci… - zazoomblog : Whoopi Goldberg contro il ministro Speranza: “Non capisco cosa dice sembra non ascoltare le domande” - #Whoopi… - mmmarpy : RT @violalaviola: Fazio ha presentato a Whoopi Goldberg la Littizzetto come la più grande attrice comica italiana - Affaritaliani : Whoopi Goldberg conferma un 'Sister Act 3' a Che tempo che fa - MMastrantuono : E comunque io una aglio e olio così come quella di Whoopi Goldberg @WhoopiGoldberg devo farmela dato che adoro l’ag… -