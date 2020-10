«Vorrei che Kobe e Gigi vedessero» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiamatelo segno del destino. 'Vorrei che Kobe e Gigi fossero qui per vedere tutto ciò', così in una storia su Instagram Vanessa, moglie di Kobe Bryant si congratula con i Lakers per il successo a 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiamatelo segno del destino. 'chefossero qui per vedere tutto ciò', così in una storia su Instagram Vanessa, moglie diBryant si congratula con i Lakers per il successo a 10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei che "Vorrei che questa partita non finisse mai: che goduria" il Resto del Carlino Sanità: muore in ospedale Pisa,12 medici indagati e autopsia

PISA, 12 OTT - Dodici medici dell'ospedale Cisanello a Pisa sono indagati per omicidio colposo per la morte di un paziente, 65 anni di Livorno, dopo un'operazione al cuore. L'indagine è scattata in se ...

Lele Mora e l'indiscrezione su Morra: "È stato con un uomo molto conosciuto"

"Ha avuto una storia con un uomo che gli ha promesso che prima o dopo l'avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello" ...

