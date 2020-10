Tina Cipollari e Patrizia De Blanck | perché non si sopportano? Sbuca la verità

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Da settimane ormai si discute dell’antipatia della contessaDenei confronti della nota opinionista. A quanto pare, però, questo astio non nasce dal nulla, ma affonderebbe le radici in un avvenimento del passato. Di recente, dunque, è stata proprio la nota opinionista di Uomini e Donne a spiegare la ragione: ecco le sue dichiarazioni.De, perché non si? Il Grande Fratello Vip ha il merito di mostrare gli scheletri negli armadi dei vip. La contessaDeè, in questo senso, una delle protagoniste più amate e discusse del reality. Ha fatto ...

Gianni81979496 : @Tissy01 Torna a parla di gf e Tina Cipollari. Perché di politica ne capisci tanto quanto...?? - camelia23s : 6.39 e io guardo i video di Tina Cipollari e crepo dal ridere - Sarita58745729 : RT @eleoteque: Chiudiamo la polemica comodino con le parole di Tina Cipollari. #GFvip - roxy17835655 : RT @realityita: Voglio una tina cipollari ad asfaltare il gruppetto stanza arancione???? #GFVIP - mickmilkovich__ : RT @realityita: Voglio una tina cipollari ad asfaltare il gruppetto stanza arancione???? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Da settimane ormai si discute dell’antipatia della contessa Patrizia De Blanck nei confronti della nota opinionista Tina Cipollari. A quanto pare, però, questo astio non nasce dal nulla ...Puntuale la frecciata di Tina Cipollari: "Lei non lo vede come un uomo, lo vede come un papà. Lui non può stare accanto a lei". Leggi anche Tina Cipollari accusata di bullismo nei confronti di Gemma ...