Studenti sui mezzi, i dirigenti regionali denunciano ancora criticità: “Bus troppo pieni. Si continui a monitorare la situazione” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mantenimento della distanza tra gli alunni, il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l’igienizzazione degli ambienti scolastici. Sono queste le tre preoccupazioni principali indicate da genitori e insegnanti intervistati dall’Osservatorio “Futura” della Cgil. Il 39% di mamme e papà guarda con ansia al tema dei trasporti. Una questione già affrontata da ilfattoquotidiano.it ma che torna a galla a ormai un mese dalla ripartenza della scuola. Stavolta a suonare il campanello d’allarme sono i dirigenti degli uffici scolastici regionali che hanno il polso della situazione nei territori. Il primo è stato il dirigente degli uffici scolastici territoriali di Cremona e Sondrio Fabio Molinari, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Sono molto preoccupato, ed anche un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il mantenimento della distanza tra gli alunni, il sovraffollamento deipubblici e l’igienizzazione degli ambienti scolastici. Sono queste le tre preoccupazioni principali indicate da genitori e insegnanti intervistati dall’Osservatorio “Futura” della Cgil. Il 39% di mamme e papà guarda con ansia al tema dei trasporti. Una questione già affrontata da ilfattoquotidiano.it ma che torna a galla a ormai un mese dalla ripartenza della scuola. Stavolta a suonare il campanello d’allarme sono idegli uffici scolasticiche hanno il polso della situazione nei territori. Il primo è stato il dirigente degli uffici scolastici territoriali di Cremona e Sondrio Fabio Molinari, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Sono molto preoccupato, ed anche un po’ ...

CoratoLiveIt : #Corato Calca sui pullman, gli studenti pendolari: «Più mezzi e più orari per viaggiare in sicurezza». Le foto - CoratoLiveIt : Corato Calca sui pullman, gli studenti pendolari: «Più mezzi e più orari per viaggiare in sicurezza». Le foto - LuciaCantini1 : @chetempochefa @robersperanza E i trasporti? Studenti ammassati sui treni e corriere. - antony220970 : RT @Etruria72: Per i trasporti pubblici non si è fatto niente soprattutto dopo la riapertura delle scuole. Giusti i consigli del governo pe… - c4nyonlune : @boosoms si è mai ragionato su come gli studenti arrivano negli istituti? criticano tanto il lavoro sui mezzi pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti sui Studenti sui mezzi, i dirigenti regionali denunciano ancora criticità: “Bus troppo pieni Il Fatto Quotidiano Coronavirus, sostegno a tutto campo

La Catena della Solidarietà ha garantito aiuti a oltre 500'000 persone in Svizzera - Il 22 ottobre raccolta fondi internazionale ...

Movida, scuole, bus e abusivi. Quando virus fa rima con caos

C'è chi chiede i militari per controllare assembramenti e locali ma i mercatini "illegali" sono fuori controllo ...

La Catena della Solidarietà ha garantito aiuti a oltre 500'000 persone in Svizzera - Il 22 ottobre raccolta fondi internazionale ...C'è chi chiede i militari per controllare assembramenti e locali ma i mercatini "illegali" sono fuori controllo ...