Samp-Ranieri, un anno insieme. Il club lo celebra sui social (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando Claudio Ranieri arrivò alla Sampdoria, i blucerchiati annaspavano in fondo alla classifica. Il tecnico romano fu chiamato per compiere un miracolo e traghettare la squadra verso la salvezza. Non solo dopo qualche mese riuscì a tirare Quagliarella e compagni fuori dalle sabbie mobili, ma chiuse il discorso prima della fine del campionato. Il club oggi ha celebrato l’anno di matrimonio con un post sui social. Foto: Twitter Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando Claudioarrivò alladoria, i blucerchiati annaspavano in fondo alla classifica. Il tecnico romano fu chiamato per compiere un miracolo e traghettare la squadra verso la salvezza. Non solo dopo qualche mese riuscì a tirare Quagliarella e compagni fuori dalle sabbie mobili, ma chiuse il discorso prima della fine del campionato. Iloggi hato l’di matrimonio con un post sui. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

paola_pam80 : @sampdoria 12/02/2020, ciao papà?? Hai fatto in tempo a vedere poco dell'era Ranieri. Spero te la stia godendo, ovu… - AriSolosamp : @it_samp Ranieri ottimo mister ???????????? - it_samp : #Ranieri: un’ottima annata. L’allenatore giusto per la #Samp, Il nostro racconto. - loris_assi : Stipendio netto allenatori Serie A (in milioni di euro): 12 #CONTE [INT] 2,5 FONSECA [ROMA] 2,2 GASPERINI [AT… - BodoCarlyle : @MatteoPedrosi @ForzaVCG Be, ha anche detto che Ramirez è rimasto per Ranieri, anche se poi la Samp curiosamente ha… -