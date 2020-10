Salvini attacca Azzolina con la circolare di una scuola, ma l’Istituto non ci sta: “Ci dissociamo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Decisamente singolare quanto avvenuto in giornata, a proposito di un altro capitolo dello scontro a distanza tra Matteo Salvini e Lucia Azzolina. A poche settimane dai fatti che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito, infatti, bisogna prendere atto di quanto avvenuto oggi 12 ottobre. Tutto nasce da una circolare pubblicata dall’Istituto Mattei di Caserta, che lo scorso 9 ottobre ha pubblicato una circolare per annunciare l’orario ridotto delle lezioni a causa di alcune cattedre scoperte. Salvini critica Azzolina con la nota di una scuola, che però si dissocia Nello specifico, Salvini ha deciso di riprendere l’annuncio in questione 24 ore dopo, precisamente il giorno 10 ottobre. Come? Ovviamente sfruttando il ... Leggi su bufale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Decisamente singolare quanto avvenuto in giornata, a proposito di un altro capitolo dello scontro a distanza tra Matteoe Lucia. A poche settimane dai fatti che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito, infatti, bisogna prendere atto di quanto avvenuto oggi 12 ottobre. Tutto nasce da unapubblicata dall’Istituto Mattei di Caserta, che lo scorso 9 ottobre ha pubblicato unaper annunciare l’orario ridotto delle lezioni a causa di alcune cattedre scoperte.criticacon la nota di una, che però si dissocia Nello specifico,ha deciso di riprendere l’annuncio in questione 24 ore dopo, precisamente il giorno 10 ottobre. Come? Ovviamente sfruttando il ...

