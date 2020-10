Rinnovo reddito di cittadinanza | le novità dell’Inps | data e come fare la domanda

(Di lunedì 12 ottobre 2020)di. L’Inps ha pubblicato una circolare per spiegarefunziona ilper chi ha terminato le 18 mensilità e ha ricevuto il primo pagamento ad aprile del 2019.di2020: novità suLa normativa prevede che il sussidio dipossa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un mese prima di … L'articolodi, le novità dell’Inps:laTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

INPS_it : #InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di C… - MariaAversano1 : RT @INPS_it: #InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza… - ringetto65 : RT @INPS_it: #InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza… - ValeriaMasiello : RT @INPS_it: #InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza… - CordiscoNino : RT @INPS_it: #InpsComunica #RinnovoRdC Disponibili le indicazioni sulla presentazione della #domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo reddito

Il sito dell'Inps ha pubblicato le indicazioni sulla presentazione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza. Passaggio obbligatorio per coloro ...Reddito di cittadinanza scadenza rinnovo a ottobre 2020 domanda per altri 18 mesi, cosa cambia dopo, taglio 20% sul non speso e pagamento ricarica RdC ...