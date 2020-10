#OdiamoglisprechiE.ON entra nelle scuole per promuovere la sostenibilità tra le nuove generazioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Milano, 12 ottobre 2020) - Più di 3.000 studenti di oltre 150 classi di primaria e secondaria di primo grado già coinvolti nell'iniziativa, che vuole supportare l'insegnamento dell'educazione civica sulle tematiche green. “Odiamo Gli Sprechi”, l'iniziativa che dal 2016 esprime l'impegno di E.ON per la sostenibilità ambientale, diventa quest'anno un progetto educativo a sostegno del reintegrato insegnamento dell'educazione civica nelle scuole italiane. Il progetto, che a oggi coinvolge direttamente oltre 3.000 studenti di circa 40 scuole primarie e secondarie di primo grado, consiste di una serie di attività e strumenti digitali e cartacei per educare e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e all'uso consapevole delle risorse naturali, anche grazie a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Milano, 12 ottobre 2020) - Più di 3.000 studenti di oltre 150 classi di primaria e secondaria di primo grado già coinvolti nell'iniziativa, che vuole supportare l'insegnamento dell'educazione civica sulle tematiche green. “Odiamo Gli Sprechi”, l'iniziativa che dal 2016 esprime l'impegno di E.ON per la sostenibilità ambientale, diventa quest'anno un progetto educativo a sostegno del reintegrato insegnamento dell'educazione civicaitaliane. Il progetto, che a oggi coinvolge direttamente oltre 3.000 studenti di circa 40primarie e secondarie di primo grado, consiste di una serie di attività e strumenti digitali e cartacei per educare e sensibilizzare leal rispetto e all'uso consapevole delle risorse naturali, anche grazie a ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.