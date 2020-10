Nuovo Dpcm in arrivo, stop gite scolastiche e feste private addio partite di calcetto (Di lunedì 12 ottobre 2020) stop alle gite scolastiche e alle feste private , con una «forte raccomandazione» a limitare anche quelle in casa con più di sei persone. E ancora, stretta sulla movida e sui ricevimenti dopo le cerimonie... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 ottobre 2020)allee alle, con una «forte raccomandazione» a limitare anche quelle in casa con più di sei persone. E ancora, stretta sulla movida e sui ricevimenti dopo le cerimonie...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - alu__minio : RT @signorponza: Raga il nuovo DPCM dice: ANDATE A LETTO PRESTO CHE È IMPORTANTE DORMIRE E TANTO FUORI NON C’È UN CAZZO DA FARE - LupoAlexandros : RT @laltrodiego: #Dpcm ?? #Conte, Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano… -