Meteo Roma del 12-10-2020 ore 06:10 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord e pioggia al mattino semilia Romagna e Veneto bel tempo altrove con ampie schiarite locali pioggia il pomeriggio in Romagna variabilità asciutta su tutte le altre regioni tempo stabile ovunque in serata neve in Appennino oltre 1400 metri di qui al centro Altra giornata di maltempo nubi irregolari ovunque con piogge acquazzoni diffuse su tutte le regioni migliori in serata sulle regioni tirreniche neve in Appennino oltre 1500 metri di quota al sud maltempo intenso su tutte le regioni con piogge diffuse temporali sparsi previsti fenomeni più intensi su Campania Calabria Puglia Basilicata e Sicilia Orientale temperature diminuzione su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord e pioggia al mattino semiliagna e Veneto bel tempo altrove con ampie schiarite locali pioggia il pomeriggio ingna variabilità asciutta su tutte le altre regioni tempo stabile ovunque in serata neve in Appennino oltre 1400 metri di qui al centro Altra giornata di maltempo nubi irregolari ovunque con piogge acquazzoni diffuse su tutte le regioni migliori in serata sulle regioni tirreniche neve in Appennino oltre 1500 metri di quota al sud maltempo intenso su tutte le regioni con piogge diffuse temporali sparsi previsti fenomeni più intensi su Campania Calabria Puglia Basilicata e Sicilia Orientale temperature diminuzione su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano ...

SkyTG24 : Maltempo: allerta gialla nel Lazio, domani rovesci e brevi temporali - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 12-10-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - thekat411 : RT @GiuseppeTurrisi: «Pioveva così forte che mi è venuto il mal di mare mentre camminavo verso casa.» Milton Berle #Roma, via Appia Antica… -