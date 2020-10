Mascherina obbligatoria all’aperto per l’attività motoria, le specifiche del Viminale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherina obbligatorio all’aperto, quando indossarla e quando no. La circolare chiarisce le differenze tra attività motoria e sportiva Mascherina all’aperto, ritorna ancora una volta il caos sulle disposizioni. Dopo le indicazioni del governo di indossare la Mascherina sempre, oltre che al chiuso anche all’aperto, se in prossimità di persone che non sono conviventi, oltre a … L'articolo Mascherina obbligatoria all’aperto per l’attività motoria, le specifiche del Viminale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020)obbligatorio all’aperto, quando indossarla e quando no. La circolare chiarisce le differenze tra attivitàe sportivaall’aperto, ritorna ancora una volta il caos sulle disposizioni. Dopo le indicazioni del governo di indossare lasempre, oltre che al chiuso anche all’aperto, se in prossimità di persone che non sono conviventi, oltre a … L'articoloall’aperto per l’attività, ledelproviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : Misure anti-Covid, mascherina obbligatoria anche per i runner. Il Viminale: chi fa attività motoria all’aperto la d… - repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - MediasetTgcom24 : Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus - NemNemecsek : RT @jacopo_iacoboni: Scusate, non ho capito una cosa: io vado in bici, la mascherina è obbligatoria anche in bici? Gradita risposta se c'è… - sabrinapaulett1 : RT @VolpeReal: 'Mascherina obbligatoria anche per i #runner' Persone che non corrono dal 1996 e si sentono improvvisamente sportivi: https… -