Marino Golinelli compie 100 anni: "Io, figlio di contadini, sono partito con 60mila lire in tasca"

Marino Golinelli, imprenditore e filantropo, ha appena compiuto 100 anni. La sua Alfasigma, azienda leader mondiale nella farmaceutica, ha ora 2.800 dipendenti in 18 Paesi, in più ha regalato a Bologna e all'Italia, con la Fondazione Golinelli, l'Opificio Golinelli: 9.000 metri quadri per fornire ai giovani strumenti di studio e di ricerca. Ma non è finita qui: nel 2017 ha investito altri tre milioni di euro per il centro Arti e Scienze, una struttura onirica di 700 metri quadrati firmato da Marino Cucinella. Al Corriere della Sera Golinelli si racconta e spiega perché "è felice di essere un folle"."Cosa significa essere folli? Avere un obiettivo visionario, guardare al futuro, pensare alle nuove generazioni e al ...

