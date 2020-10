Manila Nazzaro ha ricevuto la proposta di matrimonio per il compleanno

Leggi su zon

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Perundavvero speciale: come regalo ha finalmenteladi nozze dal suo Lorenzo: tra i regali più belli del suo ultimofinalmente è arrivata la tanto attesadi. Lorenzo Amoruso le ha infatti regalato un bellissimo anello di fidanzamento, che l’ex miss Italia non ha esitato a postare sui social esprimendo la sua immensa gioia. Dopo la partecipazione a Temptetion Island, in più di un’occasione,si era detta pronta al grande passo dopo il naufragio del suo primo. Oltre alla voglia di dire nuovamente si in abito bianco, ...