Lutto per Francesco Totti: è morto il papà Enzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto per l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti. E’ morto il papà, Enzo Totti, che aveva 76 anni. Aveva contratto il Coronavirus. Lutto per il grande campione sportivo Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma ha perso il padre, Enzo Totti, 76 anni compiuti lo scorso maggio. LEGGI ANCHE—>CHIARA FERRAGNI HA RIVELATO IL SESSO DEL BAMBINO … L'articolo Lutto per Francesco Totti: è morto il papà Enzo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 12 ottobre 2020)per l’ex Capitano della Roma,. E’il papà,, che aveva 76 anni. Aveva contratto il Coronavirus.per il grande campione sportivo. L’ex Capitano della Roma ha perso il padre,, 76 anni compiuti lo scorso maggio. LEGGI ANCHE—>CHIARA FERRAGNI HA RIVELATO IL SESSO DEL BAMBINO … L'articoloper: èil papàCuriosauro.

rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - Adnkronos : Lutto per #Totti, è morto il papà - tuttosport : Grave lutto per #Totti, morto papà Enzo. Aveva il #Coronavirus - speranza_viva : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - InteristaYanas : RT @NonConoscoVG: Un abbraccio forte a Francesco Totti per il grave lutto. ?? -