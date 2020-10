Lutto in casa di Francesco Totti: morto papà Enzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi è morto il papà del campionissimo ex Campione del Mondo e capitano della Roma, Francesco Totti, Enzo Totti. Francesco Totti e suo padre, Enzo (Fonte foto: web)Lutto per l’ex campione di calcio, Francesco Totti. L’ex attaccante giallorosso e della Nazionale Italiana, ha perso oggi il papà, Enzo. Il padre dell’attuale dirigente di calcio, aveva compiuto 76 anni lo scorso maggio ed oggi, purtroppo, si è spento nella città in cui era nato, all’ospedale Lazzaro Spallanzani. Le prime indiscrezioni, vedrebbero papà Enzo, morire proprio per la pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi èil papà del campionissimo ex Campione del Mondo e capitano della Roma,e suo padre,(Fonte foto: web)per l’ex campione di calcio,. L’ex attaccante giallorosso e della Nazionale Italiana, ha perso oggi il papà,. Il padre dell’attuale dirigente di calcio, aveva compiuto 76 anni lo scorso maggio ed oggi, purtroppo, si è spento nella città in cui era nato, all’ospedale Lazzaro Spallanzani. Le prime indiscrezioni, vedrebbero papà, morire proprio per la pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo ...

Lutto in casa Totti. E’ scomparso all’età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E’ deceduto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...

Lutto in casa Totti. E' scomparso all'età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E' deceduto all'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...