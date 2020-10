Lele Mora a Live Non è la D’Urso | ‘Massimiliano Morra non è gay ma ha avuto una storia con un uomo famoso’

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Continua a tenere banco il caso Massimilianogay (o non gay), iniziato al Grande Fratello Vip 5. Da ormai varie settimane, dopo l’esplosione del caso AresGate e le insinuazioni di Adua Del Vesco su una presunta omosessualità di Massimiliano, i vari programmi TV hanno affrontato il tema riportando varie testimonianze.su Massimiliano: ‘Haunaconche gli aveva promesso il GF’ Dapprima erano stati Alberto Tarallo a Non è l’Arena, poi le varie segnalazioni a Pomeriggio Cinque su presunte storie d’amore dell’attore con un farmacista e ora la testimonianza di, il noto agente dei Vip che è stato ospite aNon ...

Affaritaliani : Lele Mora choc: “La verità su Morra...” - macriga3 : Grandi i suoi programmi? Vere schifezze! - fraversion : recupero un pezzo di Live Non è la D’Urso: Imma Battaglia che sghignazza mentre Lele Mora fa outing a Morra la trov… - VicolodelleNews : ‘Live #nonèlaDUrso’ #LeleMora dichiara su #MassimilianoMorra: “Non è gay ma…stava con un uomo importante” #gfvip «… - WhisperCar : RT @LucillaMasini: Lele Mora: “Eva Grimaldi ha avuto una storia finta con Garko, ma una storia vera con me. Abbiamo fatto sesso tante volte… -

Sgancia la bomba. E cala il gelo. Lele Mora senza freni al Live non è la d’Urso quando si parla della storia (finta) tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi nella casa del Gf vip come ...Spettacoli e Cultura - Il racconto di Lele Mora parte da lontano, quando Morra ha vinto 'Il più bello d'Italia': 'Morra lo ricordo - ha fatto sapere - in realtà si chiama Gabriele, è venuto a Sanremo ...