Juventus, il padre di Partey: "Volevamo un altro club" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Thomas Partey e stato un obiettivo di mercato della Juventus durante la sessione estiva. Il centrocampista ha poi preferito trasferirsi dall' Atletico Madrid all'Arsenal anche perché i Gunners hanno garantito una disponibilità economica più vantaggiosa rispetto alla squadra di Agnelli. Il padre del ragazzo, tramite il Mirror, ha svelato i dettagli della trattativa. Ha inoltre confermato di aver volontariamente rifiutato i bianconeri. Juventus: la verità su Partey "Non eravamo disturbati da nulla perché speravamo in una squadra migliore. Eravamo a conoscenza dell'interessamento di Juventus, Chelsea.

